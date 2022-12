Tv2000: in onda dal 17 dicembre la “novena di Natale”

“La Mangiatoia, grembo dell’Amore di Dio. Novena di Natale” è l’appuntamento in preparazione al Natale in onda su Tv2000 da sabato 17 a venerdì 23 dicembre, domenica 25 dicembre e venerdì 6 gennaio, alle 20.

Un momento di preghiera con l’Arte: le meditazioni riguardano i personaggi del presepe, descritti attraverso testi, canti, immagini e preghiere, così come li riporta l’evangelista Luca (Lc 1,1-20): Maria, Giuseppe, l’angelo che annuncia la nascita e il coro degli angeli che proclamano la comunione tra il cielo e la terra, i pastori, gli altri personaggi che rappresentano l’umanità intera che assiste al grande prodigio, i Magi guidati dalla stella, il Bambino Gesù. Al centro la mangiatoia (preasepium), “Grembo dell’Amore di Dio”. A cura della Fondazione Frammenti di Luce.