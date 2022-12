Diocesi: Savona-Noli, i presepi visitabili sul territorio

Sono numerosissimi i presepi che anche quest’anno sono stati allestiti da un capo all’altro della diocesi di Savona-Noli e dei quali si può leggere gli approfondimenti sul numero di dicembre del mensile diocesano “Il Letimbro”.

A Savona, dal 16 al 18 dicembre e poi il 20, 23 e 30 dicembre, l’1 gennaio e dal 6 all’8 gennaio dalle 15 alle 18 a Palazzo Valdettaro, presso la Comunità Madre delle Grazie (ex Rondinelle), in piazza don Nicolò Aragno 1, è visitabile la “Mostra di Presepi dei Leginesi”. Ad Albisola Superiore, fino al 22 gennaio nei giorni feriali al pomeriggio, domenica e festivi anche al mattino è ammirabile lo splendido presepe – con circa 550 statuine in movimento che rappresentano i mestieri e le arti liguri, le attività dei contadini, vasai, boscaioli, pescatori, fabbri – nei locali della chiesa San Matteo Apostolo a Luceto. Copre un’area di 130 metri quadrati e riproduce fedelmente il paesaggio di Albisola Superiore agli inizi del ‘900 in base al ricordo degli anziani del paese e alle cartoline d’epoca. Ad Albissola Marina, invece, fino a metà gennaio dalle 15.30 alle 18 alla Casa di riposo “Caterina Corrado” l’arte del presepe incontra la tradizione dell’uncinetto. Gli ospiti della struttura comunale hanno infatti sferruzzato insieme ai volontari, ricreando personaggi noti dell’Albissola di una volta utilizzando lana, panno e filo da ricamo. L’allestimento è stato visitato recentemente anche dal vescovo Calogero Marino. A Finalmarina, il 17 e 18 dicembre e dal 23 dicembre al 10 gennaio dalle 15.30 alle 19 è aperto al pubblico il presepe della chiesa dei Neri. Intreccia lo stile ligure con quello napoletano e la sua caratteristica principale è la riproduzione, con minuzia e accuratezza nei dettagli, di scorci del territorio e dei monumenti del Finalese e della Liguria, dalle colture agli antichi mestieri. Realizzato interamente a mano, è composto da 200 pezzi ed è il frutto di un lunghissimo lavoro (più di 2000 ore e due mesi per il montaggio) da parte di alcuni componenti del Coro Polifonico Sine Nomine e della famiglia Badano. Infine a Orco Feglino, il 23 dicembre dalle 20.30 alle 23 e il 24 dicembre dalle 21 l’Associazione Volontari Feglinese, la parrocchia San Lorenzo Martire e la Confraternita Santi Carlo e Bernardo invitano ad assistere al trentaseiesimo “Presepe vivente” realizzato con il contributo di tutto il paese.