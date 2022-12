Diocesi: Fidenza, sabato veglia in cattedrale con la luce della pace di Betlemme che martedì sarà portata nell’ospedale e nell’hospice

Anche quest’anno la luce della pace di Betlemme risplenderà sul Natale fidentino. Sabato 17 dicembre alle 19, la luce della pace da Betlemme sarà accolta in cattedrale a Fidenza. Dalla grotta della Natività giungerà in una staffetta di speranza ed illuminerà i partecipanti presenti alla veglia, presieduta dal vicario generale, don Gianemilio Pedroni.

Quest’anno il tema della veglia sarà “Costruiamo la pace” a sottolineare la necessità di realizzare la pace in prima persona, nella nostra quotidianità, a scuola, nel lavoro, con gli amici, in famiglia, secondo età e ambiti di vita. L’iniziativa, che vede coinvolte diverse veglie di accoglienza in tutta Europa, nella diocesi fidentina è stata promossa dai gruppi Scout di Fidenza e Salsomaggiore e dai Foulard Blanc. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla celebrazione, che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube “Diretta Cattedrale San Donnino Fidenza”. La luce rimarrà custodita in cattedrale fino all’Epifania, a disposizione di chi vorrà accendere un lume per farlo risplendere nella propria casa durante il periodo d’Avvento. Gli scout si impegneranno poi a diffonderla il più possibile nelle comunità, parrocchie e realtà locali.

Martedì 20 dicembre, inoltre, la luce della pace sarà portata anche all’ospedale cittadino di Vaio; alle 17.30 sarà accolta nella chiesa del nosocomio con un momento di preghiera presieduto dal cappellano don Carlo Delledonne. A seguire sarà portata all’hospice, dove avrà luogo un altro momento di preghiera.