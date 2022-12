Migranti: Acri, venerdì incontro al Maxxi per presentare pratiche di soccorso, accoglienza e integrazione realizzate dalle Fondazioni bancarie

Venerdì 16 dicembre, alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dei migranti, Acri organizza a Roma l’evento “Oltre i confini. Esperienze di migrazione”, presso il Maxxi (via Guido Reni 4a), dalle 10:30 alle 12:30. L’incontro, spiegano i promotori, “è l’occasione per presentare alcune delle esperienze di pratiche di soccorso, accoglienza e integrazione dei migranti realizzate in questi anni dalle Fondazioni di origine bancaria, insieme alle Ong e al Terzo settore. Si tratta di sperimentazioni che potrebbero rappresentare modelli utili per progettare politiche più ampie”. Condotto dalla giornalista Rai Marina Lalovic, l’incontro prevede gli interventi di Giorgio Righetti, direttore generale Acri, Vincenzo Cesareo, segretario generale di Fondazione Ismu e Riccardo Clerici, responsabile relazioni istituzionali Unhcr. A seguire una tavola rotonda con Cecilia Pani, Comunità di Sant’Egidio, Caterina Boca, capofila del progetto “Con i bambini afghani”, Giampaolo Silvestri, segretario generale Avsi, Bertrand Honore Mani Ndongbou, membro dell’Assemblea membri fondatori del progetto “Draft the Future! verso il Forum delle Diaspore”.

