Diocesi: Massa, le luminarie nel duomo di Carrara “invito alla gioia e al superamento di ogni contrasto”

Nei giorni scorsi sui mezzi di informazione locale, sono apparsi articoli in merito alla presenza delle luminarie “a tema fiaba”, a seguito anche di un post pubblicato sul profilo social della parrocchia del Duomo di Carrara. Il vescovo, mons. Mario Vaccari, è stato interpellato su questa situazione. “La celebrazione del Natale e delle festività che seguono fanno parte della tradizione cristiana dell’eredità storica e culturale del nostro paese, che culmina nell’evento della nascita del Signore Gesù, messaggio di pace e fratellanza universale che poco ha a che fare con le polemiche, soprattutto apparse sui social, che sono nate intorno alle luminarie che abbelliscono le nostre città in questo periodo – si legge in una nota -. Il senso del Natale cristiano legato al mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, rappresenta, dunque, un invito alla gioia, alla condivisione e al superamento di ogni divisione e contrasto, soprattutto in questo periodo nel quale dobbiamo misurarci con linguaggi molto lontani dalla pace donata dal ‘Bambino di Betlemme’”.