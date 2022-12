Diocesi: Fiesole, domenica a San Giovanni Valdarno inaugurazione della nuova casa accoglienza “Suor Eleonora Gori”

È in programma per domenica 18 dicembre, a San Giovanni Valdarno, l’inaugurazione dei locali della nuova casa accoglienza “Suor Eleonora Gori”, situata nel primo piano dell’ex convento delle Suore Stimmatine. L’appuntamento è per le 16 nella chiesa di San Lorenzo, alla presenza del vescovo di Fiesole, mons. Stefano Manetti, del sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vada, e della madre provinciale delle Povere Figlie delle Sacre Stimmate di San Francesco, suor Tiziana Ghioni. Al termine degli interventi, la benedizione del vescovo.

La casa, viene spiegato in una nota, “è provvista di sette camere per altrettanti nuclei familiari, oltre a spazi comuni per la cucina, bagni, lavanderia, e sarà in grado di ospitare in via temporanea ventiquattro persone”.