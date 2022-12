Diocesi: Lamezia Terme, il vescovo Parisi conclude gli incontri con le vicarie. “Corresponsabili delle scelte”

L’incontro con le vicarie San Pancrazio e Maida ha concluso la serie di riunioni che il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ha avuto con i consigli pastorali ed affari economici delle parrocchie. In questo cammino nelle realtà presenti nella diocesi, il Pastore della Chiesa lametina, nel ringraziare i presenti per “il servizio svolto all’interno e per il bene delle vostre comunità”, ha incoraggiato tutti “ad andare avanti, a sostenere ancora l’operato dei sacerdoti” che “non è un operato di persone solitarie che si chiudono nel loro cerchio autoreferenziale, solleticando il proprio io, ma sono al servizio di una comunità”. “L’idea che noi abbiamo – ha aggiunto mons. Parisi – è quella di una comunità che vive di relazioni, certamente con le distinzioni dei ruoli e sacramentali, e voi laici avete un compito importante: non siete semplici collaboratori ma dovete sentirvi ed essere corresponsabili con i sacerdoti, le suore, i religiosi. Le scelte si fanno insieme. Le cose si condividono. I passi si fanno insieme”.

Si è trattato di momenti, non solo di riflessione, ma anche e soprattutto di confronto e di conoscenza del vasto e diversificato territorio diocesano rispetto al quale mons. Parisi ha ribadito, non solo la necessità di una visione unica della Chiesa, ma anche l’impegno alla corresponsabilità partendo da una concezione non verticistica dove il sacerdote sta in alto, ma considerando una Chiesa dove ciascuno sia “lievito, sale e luce. Ecco la corresponsabilità – ha detto il vescovo – e la qualità della nostra presenza nel mondo”: “Si deve vedere che, anche se pochi, siamo lievito, sale e luce e quando c’è buio basta anche solo un cerino per rischiarare. La qualità della nostra presenza nel mondo si coglie da questo”.