Ucraina: Mattarella, “la pace va pazientemente costruita e garantita ogni giorno in ogni società civile”

“Il conflitto è una condizione che l’Europa era convinta di avere superato. La fragilità della pace ci è, invece, testimoniata dai drammatici avvenimenti di questi mesi”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa (Acri), Francesco Profumo, in occasione della Giornata mondiale del risparmio. “La pace va pazientemente costruita e garantita ogni giorno in ogni società civile e – rileva il Capo dello Stato – appare evidente, in questo senso, il ruolo del risparmio e dei suoi impieghi come motore di stabilità, sviluppo e strumento di coesione sociale”.