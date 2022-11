Diocesi: Savona-Noli, celebrazioni e novene negli oratori e nei cimiteri

(foto diocesi Savona-Noli)

In occasione della Commemorazione dei defunti, il 2 novembre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, il vescovo mons. Calogero Marino celebrerà la messa, durante cui saranno benedette le sepolture dei vescovi. La scelta dell’orario è stata fatta per offrire l’opportunità di partecipare alla messa, anche a chi è impegnato durante la giornata. Nel frattempo le confraternite diocesane continuano le preghiere in suffragio dei defunti, seguendo il programma che prevede alle 18 fino al 31 ottobre i riti dell’ottavario in oratorio a Lavagnola, ad opera della confraternita di San Dalmazio, mentre il 7, 8 e 9 novembre alle 20.30, la celebrazione del triduo del sodalizio di Sant’Ambrogio nel quartiere Legino, con i vespri e la messa presieduta dal parroco don Giuseppe Noberasco. Prosegue ogni giorno alle 18.30 fino al 1° novembre, la novena ad Albissola Marina nell’oratorio San Giuseppe, mentre a Calice Ligure la confraternita San Carlo e la parrocchia San Nicolò vescovo commemoreranno i defunti il 2 novembre alle 15.30 con la messa nel cimitero, e l’Ottavario si terrà dal 7 all’11 novembre alle ore 18 in oratorio, con la messa prevista alle 18 del 9 novembre. A Varazze la Parrocchia Sant’Ambrogio vescovo, le confraternite Nostra Signora Assunta e San Bartolomeo e l’Arciconfraternita San Giuseppe e Santissima Trinità, organizzano la novena nella chiesa parrocchiale fino al 31 ottobre con il rosario alle 17.30 e la messa con il vespro a cura del parroco don Claudio Doglio dalle 18. Il 2 novembre sono previste le messe alle 9 nella Collegiata e alle 16 nel cimitero cittadino o alle ore 18 a Sant’Ambrogio in caso di maltempo.