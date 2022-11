Diocesi: Cremona, le celebrazioni del vescovo Napolioni in cattedrale e al cimitero

Nella solennità di Ognissanti, alle 11, nella cattedrale di Cremona, il vescovo Antonio Napolioni celebra l’Eucaristia nella solennità di tutti i Santi. La liturgia, concelebrata dal Capitolo della cattedrale, sarà animata con il canto dal coro della cattedrale diretto dal maestro don Graziano Ghisolfi e accompagnato all’organo dal maestro Fausto Caporali. Anche il 1° novembre, così come ancora domenica 6 novembre, la messa delle 11 trasmessa in diretta televisiva su Cremona1 (canale 19 del digitale terrestre) e in streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it e i canali social della diocesi (pagina Facebook e canale YouTube) sarà proposta dalla chiesa di Sant’Abbondio in Cremona.

Sabato 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle 15, nel Civico Cimitero di Cremona il vescovo presiede la liturgia di suffragio per tutti i fedeli defunti, alla presenza dei sacerdoti della città. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul portale diocesano e i canali social della diocesi (pagina Facebook e canale YouTube). Alle 18.15 il vescovo presiede l’Eucaristia in suffragio dei defunti nella chiesa di San Pietro al Po, a Cremona. La diocesi ricorda che non è prevista alcuna celebrazione in cattedrale, che proprio dal 2 novembre sino al pomeriggio di domenica 6 novembre rimarrà chiusa al pubblico per la rimozione del cantiere in sicurezza e la sistemazione generale degli ambienti al termine dei lavori. Le celebrazioni (così come le confessioni) sono comunque garantire nella vicina chiesa di San Girolamo, con le messe del 2 novembre secondo i seguenti orari: ore 8, 10 e 18.