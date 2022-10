Ognissanti: diocesi Acireale, oggi la veglia con i giovani a Riposto

Oggi alle 20, nella basilica San Pietro di Riposto, il Servizio diocesano di Pastorale giovanile, guidato dal direttore don Orazio Sciacca, organizza la tradizionale veglia di preghiera, in occasione della vigilia della solennità di Tutti i Santi. Sarà un incontro di preghiera e riflessione curato per i giovani. Questa occasione segna l’inizio del nuovo anno pastorale per le realtà giovanili. Don Orazio Sciacca, direttore, nell’incoraggiare i giovani a partecipare, dichiara: “Un evento importante che, all’interno del cammino sinodale, vuole ascoltare i giovani che sono il riferimento per comprendere il momento attuale, in cui emergono sempre più le fragilità dettate dal contesto sociale e storico in cui viviamo”.