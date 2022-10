Diocesi: Bologna, le celebrazioni presiedute dal card. Zuppi per Ognissanti e la commemorazione dei defunti

Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presiederà nella serata di oggi, lunedì 31 ottobre, presiederà la processione e il momento di preghiera nella Vigilia di Ognissanti. L’appuntamento è per le 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta (via Marco Emilio Lepido, 58); da qui partirà la processione che raggiungerà il cimitero di Borgo Panigale dove si svolgerà un momento di preghiera.

Mercoledì 2 novembre alle 11 nella chiesa di San Girolamo della Certosa (via della Certosa, 18), il card. Zuppi celebrerà la messa in occasione della commemorazione dei defunti; alle 9.30 mons. Giovanni Silvagni, vicario generale per l’amministrazione, celebrerà quella nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale.