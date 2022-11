Diocesi: Lamezia Terme, le celebrazioni presiedute dal vescovo Parisi nei cimiteri cittadini

Il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, in occasione della commemorazione dei defunti, celebrerà l’Eucaristia nei tre cimiteri cittadini mercoledì 2 novembre secondo il seguente orario: alle ore 9 al cimitero di Sambiase; alle ore 11 al cimitero di Nicastro e alle ore 15.30 al cimitero di S. Eufemia. Lo fa sapere oggi la diocesi in una nota che ricorda anche che da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 novembre si può lucrare, una sola volta, l’indulgenza plenaria, applicabile solo ai defunti, visitando una chiesa e recitando il “Credo” ed il “Padre Nostro”. Sono, inoltre, da adempiere queste tre condizioni: confessione sacramentale; comunione eucaristica; preghiera secondo le intenzioni del Papa, recitando un “Padre nostro” ed un’“Ave Maria”. Le tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti a quelli in cui si visita la chiesa, anche se è conveniente che la comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Papa siano fatte nello stesso giorno in cui si compie la visita. La stessa facoltà di lucrare l’indulgenza, alle medesime condizioni, è concessa nei giorni 1-8 novembre a colui che visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.