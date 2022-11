Diocesi: Lecce, le celebrazioni dell’arcivescovo Seccia al cimitero

In vista della ricorrenza della Commemorazione dei fedeli defunti, anche l’arcivescovo Michele Seccia ha stabilito un piccolo programma di celebrazioni. Il 1° novembre alle 15.30, come da lunga tradizione, presiederà l’Eucarestia all’aperto nel cimitero di Lecce. Alla concelebrazione parteciperanno i parroci e i sacerdoti che operano in città. Il 2 novembre alle 18 presiederà in cattedrale una messa in suffragio dei suoi predecessori, i vescovi di Lecce defunti. Infine, il 4 novembre alle 9 sarà di nuovo al cimitero e in occasione della Festa dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze armate celebrerà la messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Domenica 6 novembre, poi, alle 19,30 in duomo Seccia presiederà la concelebrazione nella solennità della Dedicazione della cattedrale, cui parteciperanno gli altri tre vescovi presenti in diocesi – il card. De Giorgi, mons. Pezzuto e mons. Palmieri –, il presbiterio diocesano e le rappresentanze delle comunità parrocchiali e delle associazioni della diocesi. Durante la concelebrazione si svolgerà anche il rito di ammissione di tre candidati all’ordine del diaconato permanente: Maurizio Giancane, Vinicio Russo e Pierpaolo Signore. La celebrazione verrà trasmessa in diretta tv da Portalecce (pagina Fb) e da Tele Dehon (ch 19).