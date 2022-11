Diocesi: Cefalù, questa sera in cattedrale un concerto per la pace con il Canti Corum

Questa sera, alle 21 nella basilica cattedrale di Cefalù (Pa), è in programma il Concerto “The Armed man: A Mass for Peace” di Karl Jenkins eseguito dal coro Canti Corum diretto dal maestro Vincenzo Simmarano. Al pianoforte il maestro Irene Maria Salerno e alle percussioni il maestro Giovanni Dioguardi. La voce è quella di Alessia Sparacio (mezzosoprano). L’appuntamento è curato dal Servizio pastorale ecumenismo e dialogo interreligioso della diocesi di Cefalù. Canti Corum “si è formato nel 1998 per iniziativa di alcuni amanti della musica provenienti da esperienze diverse. Oggi – si legge in un comunicato – conta più di trenta coristi diretti dal maestro Vincenzo Simmarano, che è anche autore degli arrangiamenti per coro di alcuni brani del repertorio. Canti Corum è costantemente impegnato nell’ampliare il suo repertorio, mantenendo quel carattere variegato e poliedrico che lo contraddistingue e che, pur privilegiando la musica polifonica, si è espresso anche su altri versanti della musica colta, senza escludere canti e cori della tradizione popolare e alcune espressioni della musica leggera, sia con accurate esecuzioni a cappella che con accompagnamento strumentale”.