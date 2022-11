Ucraina: a Leopoli per la Commemorazione dei defunti si pregherà in modo particolare per le vittime della guerra

“Vi chiedo che questo Giorno di commemorazione sia un momento di speciale ricordo orante per le vittime della guerra in corso”. È l’arcivescovo di Leopoli, presidente dei vescovi cattolici latini ucraini, mons. Mechyslav Mokshytskyi a chiederlo in vista della solennità di Tutti i Santi, il 1° novembre, e della commemorazione dei defunti di mercoledì 2 novembre. “Ci rendiamo conto che molte persone hanno incontrato una morte inaspettata, quindi hanno particolarmente bisogno delle nostre preghiere”, si legge in un comunicato. Gli appuntamenti a Leopoli saranno il 1° novembre alle 13 al Cimitero dei Difensori per la messa e la preghiera per i defunti. Il 2 novembre alle 13 al cimitero Yanivskyi sempre per la messa e preghiera per i defunti, e in cattedrale alle 18 per la messa e la preghiera nelle cripte delle cattedrali per vescovi, sacerdoti e consacrati defunti.