Ognisanti: Salesiani, domani a Roma la 14ª “Corsa dei Santi” per favorire l’istruzione dei minori in Congo

foto SIR/Marco Calvarese

Torna domani sulle strade di Roma la “Corsa dei Santi” che, a partire dalle 9.15 in piazza Pio XII davanti piazza San Pietro, vede impegnati corridori professionisti e non, provenienti da tutti e 5 i continenti, sul circuito di 10 chilometri che attraversa il centro storico di Roma. La 14ma edizione della corsa è promossa da Missione Don Bosco che, per l’occasione attraverso il numero solidale 45594, lancia una raccolta fondi dal titolo “Il diamante più prezioso è l’istruzione” che i salesiani della Repubblica democratica del Congo stanno realizzando. I fondi serviranno a sostenere il progetto per il quale è già stato costruito un edificio nella periferia della città mineraria di Tshikapa, per dare la possibilità della frequenza scolastica a migliaia di ragazze e ragazzi estromessi dal sistema formativo nazionale. Testimonial della corsa sono il campione olimpico Marcel Jacobs, e Chiara Vingione, 27enne cestista con sindrome di Down campionessa mondiale con la Nazionale di pallacanestro Fisdir.