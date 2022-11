Casa della Carità: nella sede di via Brambilla a Milano una nuova “porta dell’accoglienza”

Sarà inaugurato sabato 5 novembre alle 15 il nuovo dipinto murale che accoglierà chi entra alla Casa della Carità di Milano dalla nuova porta d’ingresso della sede di via Brambilla, dedicata a chi accede ai servizi diurni della Fondazione. Il murales è stato progettato e realizzato – chiarisce un comunicato – dall’artista senegalese Mor Talla Seck insieme a ospiti, operatori e volontari della Fondazione. L’opera “sarà inaugurata con un pomeriggio di festa aperta a tutti. Ci saranno attività dedicate ad adulti e bambini, per conoscersi attraverso l’arte, la musica, il teatro e il cibo”. Qui informazioni, programma e iscrizioni. “Siamo partite dall’esigenza di creare uno spazio di ingresso che potesse accogliere come un abbraccio chi accede a servizi diurni quali docce, guardaroba e sportelli; allo stesso tempo, volevamo che questo fosse un luogo conviviale anche per chi abita quotidianamente la casa. Abbiamo quindi pensato, ispirandoci a quella di Lampedusa, di dare vita a una nostra ‘porta dell’accoglienza’, realizzando un murales che fosse il più possibile rappresentativo delle varie anime della casa”, spiegano Serena Pagani e Monica Vitali, operatrici di MigraArte, i laboratori creativi e di socializzazione della Casa della Carità, e curatrici del progetto.