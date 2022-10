Brasile: Mattarella al presidente Lula, “i nostri Paesi condividono un’antica e forte amicizia, sviluppare ulteriormente i rapporti”

“Nell’apprendere la notizia della Sua elezione desidero farLe giungere le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i migliori auguri di successo nell’assolvimento dell’alto incarico affidatoLe dal popolo brasiliano”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente eletto del Brasile, Lula da Silva.

“I nostri Paesi – osserva il Capo di Stato italiano – condividono un’antica e forte amicizia, radicata anche nel tessuto sociale grazie alla presenza in Brasile di una grande e ben integrata comunità di cittadini di origine italiana. Su queste solide fondamenta Brasilia e Roma sapranno sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali, estendendoli a tutti gli ambiti di comune interesse, e operare d’intesa per contribuire alla soluzione delle numerose sfide – anche alla pace e alla sicurezza – del momento attuale”. “Voglia accogliere i miei più cordiali auguri per il benessere della Sua persona e la prosperità dell’amico popolo brasiliano”, conclude Mattarella.