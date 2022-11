Brasile: vescovi dopo le elezioni presidenziali. Chiamati, “ancora di più, alla riconciliazione, essenziale per il nuovo ciclo che si apre”

(Foto Vatican Media/SIR)

La conclusione del processo elettorale “ci chiama, ancora di più, alla riconciliazione, essenziale per il nuovo ciclo che si apre”. Lo sostiene la presidenza della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), in un messaggio diffuso poco fa.

La presidenza della Cnbb indica la strada che tutti i brasiliani, sono chiamati a percorrere: “Accompagnare, rivolgere richieste e vigilare” nei confronti di coloro che hanno raggiunto il successo alle urne. “L’esercizio della cittadinanza non si esaurisce con la fine del processo elettorale”, si legge infatti nel documento.

I vescovi salutano i candidati eletti, i deputati, i senatori, i governatori e il presidente della Repubblica e al tempo stesso “si congratula con la Corte elettorale superiore, per il suo operato nello zelo dell’intero processo democratico”.

Il messaggio si conclude con un accorato invito: “Tutti possono camminare insieme, per costruire una politica migliore, al servizio del bene comune, come la definisce il nostro amato Papa Francesco. Questi sono i desideri della Cnbb. Questo è ciò che imploriamo nella preghiera per il nostro Paese”.