Ognissanti: diocesi Udine, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Mazzocato

La Chiesa si prepara a vivere la solennità di Ognissanti e la commemorazione di tutti i fedeli defunti. A Udine, l’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, presiederà una solenne liturgia in cattedrale martedì 1° novembre alle 10.30 (trasmessa in diretta su Radio Spazio) e alle 15 nel cimitero urbano di San Vito la celebrazione dei Vespri.

Mercoledì 2 novembre, alle 19, sempre in cattedrale, l’arcivescovo presiederà la messa nella commemorazione di tutti i fedeli defunti (in diretta su Radio Spazio). “La Festa dei Santi e defunti ci ricorda la speranza cristiana in un’esistenza non finisce qui sulla terra ma continua nella vita eterna – ha ricordato mons. Mazzocato nella consueta intervista settimanale all’emittente diocesana –. Oggi, e da sempre, i cristiani si rivolgono ai Santi prima di tutto per chiedere la loro intercessione”. Ma i Santi sono anche “testimoni”. L’arcivescovo ha dunque citato la Lettera agli Ebrei, richiamando l’invito a “puntare gli occhi sui testimoni che ci hanno preceduto per rinforzare le nostre ginocchia vacillanti e le nostre mani che tendono a cedere. Le testimonianze di coloro che hanno fatto tanto del bene quando erano su questa terra diventano così grande forza, capace di motivare la nostra vita”.