Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia, chiesa di Santa Maria in Castello, Museo diocesano di Arte sacra e tutte le chiese sono visitabili gratuitamente

La diocesi di Civitavecchia-Tarquinia interviene per smentire la notizia errata veicolata attraverso alcune pagine di Facebook e di altri social network, dove si afferma che la chiesa di Santa Maria in Castello è visitabile solo a pagamento e con una guida. “La diocesi di Civitavecchia-Tarquinia smentisce categoricamente tale affermazione precisando che Santa Maria in Castello, così come il Museo diocesano di Arte sacra e tutte le altre chiese diocesane di Tarquinia e negli altri cinque comuni del territorio di competenza, sono visitabili gratuitamente”. Questo è quanto riportato nel comunicato nel quale si spiega anche come nel caso di Santa Maria in Castello e del Museo diocesano, nei periodi di maggiore affluenza turistica, l’Ufficio diocesano per i Beni artistici ed ecclesiali abbia predisposto un servizio gratuito di visite guidate.