Brasile: messaggi di congratulazioni al presidente Lula da Michel (Consiglio Ue) e von der Leyen (Commissione Ue)

“Congratulazioni al presidente eletto Lula. I brasiliani hanno scelto il cambiamento”. Con queste parole il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, invia – tramite Twitter – un messaggio al vincitore delle elezioni in Brasile. “L’Unione europea è impegnata a cooperare sulle sfide globali: pace e stabilità, prosperità, cambiamento climatico”, afferma, per poi concludere: “Non vedo l’ora di congratularmi presto con lei di persona”. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, invia un messaggio. “Congratulazioni a Lula per la sua elezione a Presidente del Brasile. Non vedo l’ora di lavorare con lei – afferma – per affrontare le sfide globali più urgenti, dalla sicurezza alimentare al commercio e al cambiamento climatico”.