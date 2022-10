Ognissanti: Milano, duemila adolescenti tra le guglie del duomo alla scoperta della santità

(Foto chiesadimilano.it)

Tutto pronto, a Milano, per la “Notte dei santi”, itinerario “alla scoperta della santità per vivere in modo originale e coinvolgente il 31 ottobre, vigilia della solennità di Tutti i santi”. La Fondazione oratori milanesi (Fom), in collaborazione con la diocesi ambrosiana e la Veneranda Fabbrica del Duomo, propone questa sera un percorso “di arte e fede tra le meraviglie del duomo, per approfondire il significato della santità e accompagnarli nella loro crescita”. L’appuntamento, dalle 18 alle 23, attende oltre duemila ragazzi – soprattutto tra i 14 e i 17 anni – che si sono iscritti nei giorni scorsi, che parteciperanno all’iniziativa utilizzando una app, confrontandosi “con storie, cammini di santità e aspetti curiosi raccontati dalle statue (se ne contano oltre tremila) e le vetrate che impreziosiscono l’esterno della cattedrale”. A far da “cicerone virtuale” un sant’Ambrogio in versione fumetto che guiderà gli adolescenti in questo tour artistico e spirituale. A conclusione del percorso si terrà in duomo un momento di dialogo e preghiera tra i giovani e l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e i vescovi ausiliari mons. Giuseppe Vegezzi e mons. Luca Raimondi.