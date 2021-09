Unione europea: Mattarella, “siamo ad un punto di svolta molto importante, nuova fase ha bisogno di basi solide”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Ci troviamo a un punto di svolta molto importante per l’Unione europea, un punto nel quale, a mio avviso, senza remore e senza temi intoccabili, dobbiamo prima di tutto impegnarci per completare tanti cantieri aperti nella nostra integrazione. La nuova fase ha bisogno di basi molto solide: lo dobbiamo alle nuove generazioni di europei”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, introducendo le dichiarazioni alla stampa al termine della XVI riunione del Gruppo Arraiolos, svoltasi oggi a Roma, con la partecipazione degli altri Capi di Stato dell’Ue.

“Come la pandemia ci ha dimostrato, nella drammatica tristezza del suo sopravvenire, le sfide di questi anni ci chiamano ad alzare il nostro livello di ambizione”, ha proseguito Mattarella, secondo cui “il Next Generation è il nostro orizzonte, la nostra strategia per il futuro. E il percorso per realizzarlo è l’autonomia strategica dell’Unione”.