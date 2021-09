Papa in Slovacchia: “vi porto tutti nel cuore”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi porto tutti nel cuore”. Con queste parole il Papa si è congedato dalla Slovacchia, al termine della messa celebrata a Sastin nel santuario nazionale dedicato alla Madonna dei Sette Dolori. “È giunto ormai il momento di congedarmi dal vostro Paese”, le parole di Francesco: “In questa Eucaristia ho reso grazie a Dio per avermi donato di venire in mezzo a voi; e di concludere il mio pellegrinaggio nell’abbraccio devoto del vostro popolo, celebrando insieme la grande festa religiosa e nazionale della patrona, la Vergine Addolorata. Ringrazio di cuore voi, cari fratelli vescovi, per tutta la preparazione e l’accoglienza. Rinnovo la mia riconoscenza alla signora presidente della Repubblica e alle autorità civili. Sono grato a tutti coloro che in diversi modi hanno collaborato, soprattutto con la loro preghiera. E sono lieto di rinnovare il mio saluto ai membri e agli osservatori del Consiglio ecumenico delle Chiese che ci onorano con la loro presenza. Vi porto tutti nel cuore”.