Cinema: Religion Today 2021, quest’anno 83 pellicole in concorso, 2 anteprime mondiali, 7 europee e 14 italiane

Dal 22 al 29 settembre tornerà a Trento il Religion Today Film Festival, che avrà per tema “Nomadi nella Fede”. La XXIV edizione della kermesse sarà incentrata sulla ricerca: dell’altro e di Dio, in qualsiasi sua forma e credo, con l’obiettivo di valorizzare la bellezza delle differenze. Quest’anno la manifestazione sarà come sempre all’insegna del grande cinema, ma non solo. Oltre alle 83 pellicole in concorso, provenienti da 36 Paesi diversi e selezionate tra più di 1.400 iscrizioni, sono previsti performance artistiche dal vivo tra pittura e arte contemporanea, spettacoli di teatro, di musica, presentazioni di libri e mostre fotografiche.

“Il festival in quest’anno che si augura di ripresa – precisa il direttore artistico della manifestazione, Andrea Morghen – vuole rimettersi in cammino, fedele alla sua anima vagabonda, e riflettere con il pubblico e i tanti ospiti internazionali sulla potenza del viaggio di fede, vissuto proprio come scoperta ed incontro non solo di altre fedi ma di una spiritualità più profonda e autentica”. Durante il XXIV Religion Today saranno presentate 2 anteprime mondiali, 7 europee e 14 italiane.

Mercoledì 22 settembre, al Castello del Buonconsiglio, l’attrice romana e madrina del Festival Claudia Conte aprirà un’edizione che avrà un’attenzione speciale per l’Afghanistan. Per l’occasione sarà presente l’attivista Zahra Ahmadi, l’imprenditrice di Kabul insignita del insignita del Women in Cinema Award alla Mostra del Cinema di Venezia.

Durante la cerimonia d’apertura saranno presentate le colonne sonore del progetto “La natura della musica”, una partnership tra Religion Today Film Festival e musicaRivafestival. L’iniziativa ha previsto la realizzazione di una summer school tenuta dal compositore Carlo Crivelli, destinata a giovani studenti e finalizzata alla produzione di musica da associare a produzioni video. Alle 21 si terrà un altro evento speciale, al Supercinema Vittoria di Trento: la proiezione del film “Chiara Lubich” di Giacomo Campiotti, per la prima volta al cinema, dopo il successo televisivo.

Dal 20 al 25 settembre, in Piazza Fiera, sarà montata la “Tenda di Abramo”: un luogo di incontro e scambio, che diventerà sede di un mercato dell’audiovisivo spirituale internazionale, della mostra fotografica “Nei Giardini di Allah, viaggio tra le oasi del Sahara”, a cura della rivista “Africa” e dello stand della libreria “Viaggeria”, che vi si trasferirà per tutta la durata dell’installazione.

La giornata di giovedì 23 settembre sarà invece dedicata all’Afghanistan e presso la Tenda di Abramo sarà presentato il libro di Giuseppe Cari di “Afghanistan. Viaggio nel cuore di un popolo straordinario”, mentre al cinema Modena alle 17.30 saranno proiettati i film sull’Afghanistan presenti in concorso.

Nella serata di sabato 25 settembre un appuntamento dedicato ai più giovani a Villazzano, presso il Bar Terzo Tempo: verrà proiettato il corto “A Letter Room”, candidato all’oscar come miglior cortometraggio, e la musica di Abe pe Show, con Nana Motobi & Big House.