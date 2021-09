(Foto Vatican Media/SIR)

“Quando la Chiesa si ferma, si ammala, quando i vescovi si fermano ammalano la Chiesa, quando i preti si fermano ammalano il popolo di Dio”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, che nell’omelia della messa celebrata nel santuario di Sastin, momento conclusivo del suo viaggio in Slovacchia, ha corredato con queste parole fuori testo l’esortazione pronunciata poco prima: “Per favore, restate in cammino! Non fermarsi”.