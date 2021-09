Diocesi: Bolzano, nuova edizione del “Manuale per l‘ambiente”

Pronta la terza edizione, riveduta e ampliata, del “Manuale per l’ambiente”: nelle 68 pagine del sussidio della diocesi di Bolzano è ora incluso l’ambito dedicato all’Alleanza per il clima e al suo significato per le parrocchie e le unità pastorali.

Il “Manuale per l’ambiente”, un progetto congiunto dell’Ufficio diocesano per il dialogo e dell’Istituto “De Pace Fidei”, è stato pubblicato per la prima volta nel 2018 e a grande richiesta ristampato un anno dopo. Ora è pronta la terza edizione del sussidio in tedesco e italiano, arricchito con il tema “Alleanza per il clima”. Basato sull’enciclica sociale e ambientale “Laudato si’” di Papa Francesco, il “Manuale per l’ambiente” offre suggerimenti pratici sui concetti fondamentali della salvaguardia del Creato, della sostenibilità e dell’ecologia. Può essere visto come una bussola per le parrocchie e le unità pastorali nel rapportarsi con l’aspetto della responsabilità per la creazione in tutti gli ambiti del lavoro (inter)parrocchiale.

L’edizione aggiornata del “Manuale per l’ambiente” è disponibile gratuitamente all’Ufficio per il dialogo a Bolzano e all’Istituto “De Pace Fidei” nello Studio teologico accademico a Bressanone. Sarà reperibile anche al Convegno pastorale 2021 in programma venerdì 17 e sabato 18 settembre all’Accademia Cusano a Bressanone.