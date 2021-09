Germania: Papa Francesco respinge le dimissioni dell’arcivescovo di Amburgo. Mons. Hesse, “necessario un nuovo inizio”

L’arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Hesse, ha inviato una lettera ai fedeli dell’arcidiocesi, dopo che Papa Francesco non ne ha accettato le dimissioni da pastore della città anseatica. La comunicazione è stata ufficializzata dalla Nunziatura apostolica. Nella lettera Hesse ricorda che sei mesi fa presentò le dimissioni per i suoi errori, fatti nella gestione delle denunce per abusi quando era capo del personale e vicario generale dell’arcidiocesi di Colonia. Soddisfazione per la decisione del Papa da parte del presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing. Sebbene ci siano stati errori procedurali da parte di Hesse nell’affrontare casi di abuso, si afferma nella dichiarazione della nunziatura, questi non sono stati commessi con l’intenzione di coprire casi di abuso. “Il problema di fondo, nel contesto più ampio dell’amministrazione dell’arcidiocesi, era la mancanza di attenzione e sensibilità verso le persone colpite da abusi”. Lo stesso Hesse, nella lettera ai fedeli amburghesi ha ringraziato il Papa “per la sua decisione chiara” e “per la fiducia riposta in lui”.

L’arcivescovo è consapevole che una ripresa del suo ministero non sarà facile: “dovrà essere un nuovo inizio”. Per questo desidera discutere i passi concreti con vari comitati e persone dell’arcidiocesi. “In una conversazione aperta dovremmo scambiarci delusioni e dubbi, domande, ma anche speranze e aspettative per un buon futuro gli uni con gli altri”. Per Hesse “in tutte queste discussioni, consultazioni e decisioni future per la nostra arcidiocesi, il trattamento della violenza sessuale sarà e rimarrà il punto di riferimento per le nostre azioni, così come il mio e i nostri sforzi per rendere più giustizia alle persone colpite dalla violenza sessuale e alle loro dolorose esperienze”. Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing, ha elogiato la decisione come la fine di un momento difficile: “È una buona cosa, e ne sono grato”. Bätzing ha augurato a Hesse e ai fedeli un “buon nuovo inizio nella corresponsabilità fondata sulla fiducia reciproca”.