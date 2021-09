Accoglienza: Torino, nasce “Panfilia, l’impresa sociale del Cottolengo e di Xenia

Dalla collaborazione tra l’ente morale “Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo” e Xenia spa Società Benefit nasce l’impresa sociale Panfilia.

Una realtà societaria rivolta in particolar modo all’accoglienza, all’assistenza e ai servizi a persone ed enti, a realtà pubbliche e private.

Etimologicamente il nome Panfilia deriva da due parole greche “pan” (tutto) e “philia” (amicizia) e vuole evocare un luogo di accoglienza, oltre che un modus operandi, che contemplano la molteplicità delle esigenze, senza distinzioni ed esclusioni.

In occasione dell’ufficialità di Panfilia, don Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, ha prospettato “un ulteriore modo di perseguire gli obiettivi della mission cottolenghina nei contesti attuali, offrendo professionalità, qualità ed efficacia al suo operato”.

Con la nascita di Panfilia Xenia, attore nel turismo e nell’hôtellerie, “prosegue il percorso intrapreso verso il sociale e la sostenibilità che rappresentano due orizzonti fondamentali per la nostra vision”, ha concluso Ercolino Ranieri, Presidente di Xenia S.p.A. SB.