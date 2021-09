Germania: Kirche in Not elogia il Commissario governativo per la libertà religiosa nel mondo

Buoni voti per il governo federale tedesco a meno di due settimane dalle elezioni: “Kirche in Not – Aiuto alla Chiesa che soffre” ha elogiato l’impegno per la libertà religiosa negli ultimi quattro anni di attività del Governo della cancelliera Angela Merkel. Dal punto di vista dell’organizzazione umanitaria, spicca una decisione in particolare: la creazione dell’Ufficio per il commissario per la libertà religiosa nel mondo, affidato a Markus Grübel. L’apprezzamento all’attività del Governo federale è stato fatto attraverso le pagine del portale ufficiale della Chiesa cattolica tedesca, katholisch.de. Per Kirche in Not, il commissario è importante per le restrizioni alla libertà religiosa in molti Paesi ed esprime la solidarietà del governo con le persone svantaggiate e spesso perseguitate a causa della loro religione. Il ruolo di Markus Grübel è stato importante in quanto è stato capace “di alzare l’indice a livello politico in un monito”, come ha espressamente elogiato l’associazione umanitaria: da quando è entrato in carica, nel marzo 2018, ha “svolto il suo lavoro con competenza e con grande interesse per la materia”, sottolineando quanto sia importante tutelare il diritto umano alla libertà religiosa.

Migliaia di persone temono per la propria vita ogni giorno a causa del loro credo e della loro religione: Grübel lo ha sempre ricordato e continua a farlo. “Siamo molto grati al signor Grübel per questo”, ha detto Kirche in Not, che ha espresso parere favorevole alla stabilizzazione della carica di commissario oltre la fine della legislatura. “È importante che anche i futuri governi tengano conto di questa posizione”. “Noi siamo felici di offrire il nostro aiuto e supporto per questo”, ha spiegato l’organizzazione umanitaria.