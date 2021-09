Papa in Slovacchia: conferenza stampa aereo, “l’antisemitismo sta risorgendo”. Con Orban toccati i temi dell’ecologia e dell’inverno demografico

“L’antisemitismo sta risorgendo, è alla moda, è una cosa brutta brutta…”. Così il Papa, nella conferenza stampa in aereo sul volo di ritorno da Bratislava a Roma. Francesco – secondo quanto riferisce Vatican news – ha riposto anche ad una domanda sull’incontro a Budapest con il primo ministro ungherese, Viktor Orban: “Io sono stato visitato, è venuto il presidente da me, ha avuto questo garbo, è la terza volta che lo incontro ed è venuto con il primo ministro e con il vice primo ministro. Ha parlato il presidente. Il primo tema è stata l’ecologia, davvero chapeau a voi ungheresi, la coscienza ecologica che voi avete: mi ha spiegato come purificano i fiumi, cose che io non sapevo. Poi io ho domandato sulla media dell’età, perché sono preoccupato dell’inverno demografico, in Italia la media dell’età è 47 anni, in Spagna credo peggio ancora, tanti villaggi sono vuoti o con tanti anziani. Come si risolve? Il presidente mi ha spiegato la legge che loro hanno per aiutare le coppie giovani a sposarsi, ad avere figli. Sull’immigrazione, niente”.