Don Roberto Malgesini: Como, oggi pomeriggio dedicazione del piazzale in cui è avvenuto l’omicidio e stasera la messa di suffragio presieduta da mons. Cantoni

Oggi, a Como, viene ricordato don Roberto Malgesini, nel primo anniversario dell’uccisione. Dopo il rosario, trasmesso in diretta dal canale Youtube de il “Settimanale della diocesi di Como”, stamattina alle 7, l’ora in cui il sacerdote è stato ucciso, proprio mentre si apprestava a caricare in macchina i termos per le colazioni dei senza dimora, stasera, alle ore 20.30, nella chiesa di San Bartolomeo, il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, presiederà la santa messa di suffragio. In chiesa, nel rispetto delle norme anti Covid, c’è a disposizione un numero limitato di posti per i fedeli. Per consentire a tutti di unirsi nella preghiera, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del “Settimanale della diocesi di Como”.

Nel pomeriggio si terrà invece una commemorazione pubblica con la dedicazione del piazzale in cui è avvenuto l’omicidio al sacerdote. Sarà il sindaco di Como, Mario Landriscina, assieme al vescovo e alle autorità cittadine a svelare la lapide di intitolazione di “Largo don Roberto Malgesini”. Lì accanto sarà posta una croce, donata dalla diocesi, un segno per fare memoria del suo sacrificio e permettere alle persone di fermarsi a riflettere e pregare.

“La cerimonia – si legge in una nota del comune – si svolgerà alla presenza di un limitato numero di autorità civili e religiose, nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie. Nella piazzetta antistante alla chiesa, sul luogo dove è avvenuta la tragedia, verrà posizionata una croce in ferro battuto, semplice, significativa, infissa in una pietra di Moltrasio. La croce è donata dalla diocesi, che esprime gratitudine alla città per aver accolto, nelle preposte sedi istituzionali, la richiesta di ricordare don Roberto Malgesini con un segno che fa memoria del suo sacrificio e permette alle persone di fermarsi a riflettere e pregare”.