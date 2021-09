Religiose: Roma, da oggi l’accoglienza delle 172 partecipanti al Capitolo Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice

Ha inizio oggi, sabato 11 settembre, presso la Casa generalizia delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice (Fma) a Roma, l’accoglienza delle capitolari che parteciperanno al XXIV Capitolo generale. Dopo le giornate di preghiera “In ascolto dello Spirito Santo”, l’assise capitolare si svolgerà ufficialmente da venerdì 17 settembre al successivo 24 ottobre, sul tema “Fate tutto quello che Egli vi dirà (Gv 2,5). Comunità generative di vita nel cuore della contemporaneità”. Lo scopo del Capitolo generale è trattare argomenti rilevanti per la missione dell’Istituto “per una sempre più efficace presenza nella Chiesa e nel mondo”. Le 172 partecipanti al Capitolo, provenienti da tutti i continenti, verranno accolte nel rispetto di tutte le normative vigenti anti-contagio da Covid-19. “Esse saranno testimoni del cammino carismatico delle 11.535 Fma che, nello stile del sistema preventivo di don Bosco, si impegnano nella missione educativa, comunicativa, evangelizzatrice in tutto il mondo”, scrive l’agenzia salesiana Ans. Parlando del Capitolo delle Fma, la superiora generale, madre Yvonne Reungoat, in carica da 13 anni – due sessenni più un anno straordinario a motivo del rinvio del Capitolo generale a causa della pandemia –, ha osservato: “È importante per noi che si svolga in presenza in quanto l’esserci permette di accrescere la relazione, la conoscenza tra le Fma che partecipano, di camminare insieme e di potenziare la comunione. È un’esperienza di fede e di discernimento continuo, per ascoltare con cuore libero e disponibile le chiamate di Dio presenti nella storia. Sentiamo la responsabilità di costruire con i giovani e le giovani la base del mondo di domani”. Al Capitolo, dopo aver individuato le linee guida per il sessennio 2021-2027, una settimana sarà dedicata all’elezione della nuova madre generale e dei membri del Consiglio generale. Al 31 dicembre 2020 le Fma sono presenti in 97 nazioni.