Davi Sassoli (foto SIR/European Parliament)

“Vent’anni che hanno cambiato il mondo, lo hanno reso più pericoloso, più rischioso, più difficile. Eppure, contro il terrorismo, non cessa la voglia di libertà, di democrazia, di pace”. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un tweet pubblicato in occasione del ventesimo anniversario degli attentanti dell’11 settembre 2001.