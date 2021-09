Calcio amputati: la Nazionale italiana pronta per gli Europei al via domani a Cracovia

Annunciata ieri dalla Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, la lista di nomi che costituirà la Nazionale azzurra impegnata a Cracovia dal 12 al 19 settembre nei Campionati europei di calcio amputati, agli ordini del commissario tecnico Renzo Vergnani. Alla presenza del presidente federale Sandrino Porru, del presidente Cip, Luca Pancalli, e del presidente divisione paralimpica Figc, Franco Carraro, sono stati comunicati i 13 azzurri, 11 giocatori e 2 portieri, provenienti da tutte e 4 le società italiane: Vicenza calcio amputati, Nuova Montelabbate, Apd Levante C Pegliese e Fabrizio Miccoli.

Sono 14 le squadre in competizione nel torneo in Polonia, inserite in 4 gironi di qualificazione. L’Italia è nel gruppo D e giocherà contro la Turchia, campione in carica dal 2017, e la Georgia. Passano al turno successivo dei quarti di finale le prime 2 classificate, mentre le restanti affronteranno incontri di classificazione per definire il piazzamento conclusivo. L’incontro Polonia-Ucraina inaugurerà l’Europeo il 12 settembre, mentre il debutto della Nazionale italiana è in programma il 14 settembre alle 14.30 contro la Georgia, seguita il giorno successivo dalla gara con la Turchia, sulla carta la più forte al mondo. Le semifinali sono previste il 18 settembre, mentre la finale è fissata per domenica 19 settembre. Nella rassegna precedente l’Italia si era piazzata al quinto posto. Le partite degli Azzurri saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di Fispes e di Eaff.

Questa la lista dei convocati. Portieri: Pier Mario Gardino (Asd Nuova Montelabbate) e Daniel Priami (Asd Nuova Montelabbate). Difensori: David Bonaventuri (Asd Nuova Montelabbate), Marco Buonocore (Apd Levante C Pegliese) e Marco Pollicino (Apd Levante C Pegliese). Centrocampisti: Emanuele Leone (Vicenza Calcio Amputati Asd), Lorenzo Marcantognini (Asd Nuova Montelabbate), Francesco Messori (Vicenza Calcio Amputati Asd) ed Emanuele Padoan (Vicenza Calcio Amputati Asd). Attaccanti: Marcello Cirisano (Asd Fabrizio Miccoli), Vincenzo De Fazio (Apd Levante C Pegliese), Luigi Magi (Asd Nuova Montelabbate) e Gianni Sasso (Vicenza Calcio Amputati Asd).