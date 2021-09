Scuola: Kaladich (Fidae), “ripartire per costruire laboratori di futuro”

“Ai docenti, presidi, direttori, gestori che stanno per iniziare questo nuovo anno scolastico diciamo: questo è il momento per dimostrare di essere una vera squadra”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, in un videomessaggio rivolto al mondo della scuola, che in questi giorni si appresta ad iniziare un nuovo anno. “Siamo pronti – prosegue – a ripartire insieme per: costruire laboratori di futuro ascoltando i linguaggi dei giovani, dei genitori, con l’attenzione a tutto ciò che può aiutare gli attori della scuola a diventare onesti e responsabili cittadini del villaggio globale; rigenerare la qualità della cura educativa privilegiando il dialogo con le famiglie, perché all’eccellenza e all’affidabilità delle nostre proposte educative corrisponda la condivisione di tutta la comunità educante ansiosa di regalare al futuro le perle preziose che oggi ci vengono affidate: i nostri allievi; creare alleanze per un coinvolgimento di tutti in un ampio villaggio dell’educazione che cambi il mondo continuando a costruire reti a livello provinciale, regionale, nazionale affinché gli adulti possano essere testimoni qualificati, pietre miliari che sempre risplendono nella costruzione della civiltà umana”. La Fidae, spiega infine la presidente, riparte con le 3P – “Patto globale, progettare insieme il futuro, prendersi cura” –, al centro anche della prossima assemblea dell’associazione, in programma dal 25 al 27 novembre.