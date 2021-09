Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani una puntata dedicata ai “nuovi inizi”

Con settembre ci sarà un nuovo inizio? Sarà possibile un ritorno alla normalità? Come liberarsi dalle paure di questo tempo per accettare le sfide e le novità che arriveranno? Domande che Eva Crosetta rivolgerà a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, durante la puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 12 settembre, alle 9.15, su Rai Due.

Giovani spesso soli e pieni di incertezze, dalla Comunità di Trivigliano (Fr), le testimonianze di chi vuole riprendersi la speranza dopo la pandemia. Quale posto avrà la famiglia per affrontare l’incertezza del domani? La parola a Maria Chiara e Michele, genitori di 8 figli, che guardano al futuro con creatività e positività nonostante i rischi che si annidano dietro un ritorno alla normalità con molte incognite. Poi con il professor Stefano Zamagni uno sguardo sull’economia e alle sue diseguaglianze per dare inizio al nuovo sentiero dello sviluppo umano integrale. Il programma di Vito Sidoti termina con le parole di Papa Francesco sulla crisi umanitaria in Afghanistan.