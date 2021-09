Diocesi: Casale Monferrato, don Paolo Busto festeggia i 50 anni di sacerdozio. Domani messa in San Paolo

Per don Pier Paolo Busto, sacerdote della diocesi di Casale Monferrato e direttore del settimanale diocesano “La Vita casalese”, ricorrerà martedì prossimo il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Venne infatti consacrato presbitero il 14 settembre 1971, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, dall’allora vescovo mons. Carlo Cavalla.

L’importante ricorrenza verrà festeggiata “in semplicità”, domani, domenica 12 settembre, nella celebrazione eucaristica che don Busto presiederà alle 9.30 in San Paolo, chiesa che regge da quasi trent’anni. Sono stati invitati a partecipare alla messa gli amici che, negli anni, con lui hanno fatto il cammino di fede operosa in varie esperienze nelle parrocchie del Duomo, dello Spirito Santo e di Frassineto, nelle attività di insegnamento e in quelle caritative, culturali, pastorali, giornalistiche e nei servizi alle chiese di Pozzo Sant’Evasio e di San Paolo.

Per l’occasione, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, gli ha scritto: “Caro don Paolo, senti come un immenso dono la tua vita, la tua vocazione, la tua missione, l’enorme possibilità di incontri e di rapporti personali profondi, di ascolto, di parola, di annuncio: per questo motivo i cinquant’anni di sacerdozio devono esprimere un grande ‘Grazie’ al Signore”. Ricordando che “essere preti vuol dire innanzitutto essere ‘uomini felici’”, il vescovo ha concluso il messaggio con questa invocazione: “Preghiamo perché ogni prete si senta così, si lasci amare e abitare da Dio, si fidi ogni giorno smisuratamente di lui, perché, come diceva santa Caterina da Siena: ‘Mettere la propria mano in quella della Provvidenza è come fidanzarsi alla gioia’”.