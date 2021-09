Spagna: Cee, il 13, il 20 e il 27 settembre un seminario dedicato alla sfida dell’evangelizzazione e della cura del Creato

“La Spagna rurale, una sfida per l’evangelizzazione e la cura del Creato” è il tema scelto dal dipartimento dell’Ecologia integrale, all’interno della Subcommissione episcopale per l’azione caritativa e sociale, per il Seminario di ecologia integrale che si terrà a Madrid, presso la Fundación Pablo VI, il 13, il 20 e il 27 settembre, nel mese dedicato al Tempo del Creato.

Il seminario è rivolto principalmente alle Commissioni diocesane per l’ecologia integrale, Ong e istituzioni di sviluppo rurale, Caritas; Giustizia e pace; sacerdoti, religiosi e religiose di comunità rurali. Si potrà partecipare al seminario in presenza o in streaming.

L’obiettivo del seminario è avviare un approfondimento sulla Spagna rurale come sfida umana, ecologica ed evangelizzatrice, a partire da tre prospettive: il rispetto e la cura del Creato; i valori etici propri delle comunità rurali; le risorse pastorali e spirituali della comunità cristiane nel contesto rurale. Le tre linee tematiche saranno affrontate con specialisti, istituzioni ecclesiali e operatori pastorali impegnati nel mondo rurale. Il presidente della Subcommissione episcopale per l’azione caritativa e sociale, mons. Jesús Fernández, inaugurerà l’incontro, mentre la conclusione sarà affidata al segretario generale della Conferenza episcopale spagnola, mons. Luis Argüello.