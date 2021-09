Diocesi: Perugia-Città della Pieve, domani il card. Bassetti ordinerà due diaconi transeunti

Domenica prossima, 12 settembre, alle 18, nella cattedrale di San Lorenzo, in occasione della festa della Madonna della Grazia, compatrona dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ordinerà due diaconi transeunti, prossimi al sacerdozio. La celebrazione si concluderà con la preghiera di affidamento della città e dell’arcidiocesi alla protezione della Beata Vergine Maria scritta da Papa Leone XIII quando era vescovo di Perugia. Entrambi i giovani, Claudio Faina e fra’ Gabriele Rocchi – informa la diocesi – sono originari di Perugia: il primo entrerà a far parte del clero diocesano, il secondo è frate minore della Provincia Serafica di San Francesco. Faina è nato nel 1983 ad Elce, parrocchia nella quale ha vissuto l’iniziazione cristiana e dove ha poi svolto servizio come catechista e animatore dei gruppi giovani. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha proseguito gli studi laureandosi in lingue, tanto che ad oggi continua ad insegnare inglese presso una scuola superiore di primo grado. Nel gennaio 2016 ha iniziato il percorso di discernimento e formativo presso il Pontificio Seminario Umbro “Pio XI” di Assisi, che lo ha condotto fino qui. Fra’ Rocchi è nato nel 1987 a San Faustino di Perugia e a 14 anni si è trasferito con la famiglia a Ponte Pattoli, anche se ha ricominciato a frequentare l’ambiente parrocchiale dopo i 22 anni. Conseguita la maturità, ha studiato dapprima psicologia a Firenze e poi servizi sociali a Perugia. Dopo aver conosciuto la realtà dei francescani, nel 2013 ha iniziato il suo cammino nella Provincia Serafica. Nel 2015 ha celebrato la sua prima professione temporanea, mentre nel 2019 quella solenne.