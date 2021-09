11 settembre: Di Maio (min. Esteri), “la minaccia del terrorismo continua ad essere attuale, al fianco degli Usa per contrastarlo”

“Così come ho scritto al segretario di stato Usa Blinken, nonostante siano stati inferti duri colpi al terrorismo internazionale, la sua minaccia continua ad essere attuale. L’Italia proseguirà nel suo impegno volto a contrastarlo, al fianco degli Usa e dei partner internazionali. La strada per affrontare ogni crisi e uscirne più forti si percorre fianco a fianco. Sempre”. Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post pubblicato su Facebook in occasione del ventesimo anniversario degli attentanti dell’11 settembre 2001.

“Vent’anni di storia che hanno attraversato le nostre vite, da quell’istante in cui non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo si è fermato. Vent’anni di impegno comune in difesa dei diritti umani e a difesa dei nostri valori”, osserva il ministro che oggi, a Roma, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione degli attentati, “per affermare la nostra vicinanza al popolo americano”.