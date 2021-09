Diocesi: le iniziative in preparazione della messa di ringraziamento per la canonizzazione di S. Margherita di Città di Castello

Si sta avvicinando il giorno della messa di ringraziamento per la canonizzazione di santa Margherita di Città di Castello (19 settembre, Città di Castello, chiesa monumentale di San Domenico) e le diocesi di Città di Castello e Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, insieme all’Ordine dei Predicatori, si stanno preparando con un programma ricco di appuntamenti culturali, pastorali e liturgici. La settimana di preparazione – si legge in una nota – prenderà avvio domani con la giornata “Famiglie in festa” e la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Cancian alle 17 in San Domenico. Sempre domani, alle 21, la chiesa di San Domenico ospiterà un appuntamento musicale che vedrà impegnata la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”della Cattedrale. “Margherita: abbandonata e subito accolta”: è questo il titolo della sacra rappresentazione, i cui testi sono stati estratti dagli studi sulla vita di Margherita. Dal 15 al 18 settembre i volontari dell’Associazione Chiese storiche proporranno delle visite guidate alla chiesa di San Domenico con l’obbiettivo di far conoscere la storia del luogo e delle persone che lì hanno lasciato un segno indelebile: santa Margherita, il beato Pietro da Città di Castello e grandi artisti come Luca Signorelli e Raffaello Sanzio. Il 15 settembre i volontari saranno presenti nella chiesa dalle 17.30 e alle 19 si terrà l’ultima visita; nei giorni 16, 17 e 18 settembre le visite avranno inizio alle 16 e alle 17 si terrà l’ultima visita.