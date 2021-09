“Il tempo non potrà mai cancellare la memoria e il dolore per l’attacco agli Stati Uniti, al cuore dell’Occidente, ai valori della democrazia. La lotta al terrorismo resta una priorità ma oggi il nostro pensiero va solo alle vittime, alle loro famiglie, al popolo statunitense”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un tweet pubblicato in occasione del ventesimo anniversario degli attentanti dell’11 settembre 2001.