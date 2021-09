Maltempo: Coldiretti, “105 trombe d’aria in Italia nel 2021. Sempre più eventi estremi con danni e vittime”

“Dall’inizio dell’anno lungo la Penisola si sono verificate ben 105 trombe d’aria”. È quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in relazione alla una tromba d’aria che si è abbattuta su Pantelleria causando morti, feriti e molti danni. “Una drammatica calamità – sottolinea la Coldiretti – che fa salire il conto degli eventi estremi del 2021, in cui si sono registrati in media in Italia di quasi 6 nubifragi al giorno fra tempeste di pioggia, neve, vento, trombe d’aria e grandine”. “A pagare un conto salato – conclude l’associazione – è l’agricoltura italiana che per effetto dei cambiamenti climatici per gli eventi estremi ha perso più di 14 miliardi di euro nel corso di un decennio, tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali”.