Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “andare oltre ogni divisione”

“Essere unanimi nel parlare andando oltre ogni divisione perché Cristo non è stato diviso”. Con questo invito, mutuato da san Paolo, mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, ha aperto i lavori della settima assemblea diocesana. “Siamo tutti chiamati ad annunciare il Vangelo non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo”, ha proseguito il vescovo, ricordando che l’assemblea di quest’anno “segna l’avvio al percorso sinodale diocesano che avrà inizio il prossimo 17 ottobre”. Il tema su cui si i confronteranno i delegati è: “Una Chiesa sinodale: come?”, ha annunciato mons. Savino, con i contributi dei teologi, Cristina Simonelli, Marinella Perroni, e don Cosimo. Nella lectio divina, la teologa Cristina Simonelli, presentando il Concilio di Gerusalemme come esperienza di discernimento ecclesiale – informa la diocesi – ha aiutato ad entrare in un passaggio delicato della chiesa delle origini: quando l’evangelizzazione di Paolo e Barnaba è già in pieno sviluppo, si apre una crisi di identità quasi fisiologica.