Diocesi: Caritas Viterbo, un progetto a sostegno delle microimprese locali, con fondi Cei 8xmille

“Lavoro e dignità. Sostegno alle imprese” è il titolo di un progetto promosso dalla Caritas diocesana di Viterbo, reso possibile grazie a fondi messi a disposizione dall’8xmille della Conferenza episcopale italiana. “Visto il momento di emergenza che molte persone stanno affrontando, in special modo riguardo al lavoro, vogliamo continuare a portare avanti alcune iniziative promosse per il contrasto alla povertà”, illustrano dalla Caritas di Viterbo. Il programma è aperto a micro-imprese, ditte individuali e liberi professionisti, con un massimo di tre dipendenti, sede operativa ubicata nel territorio della diocesi di Viterbo e che abbiano avuto una perdita di fatturato nei mesi di gennaio e giugno 2021 pari ad almeno il 50% rispetto al fatturato registrato negli stessi mesi dell’anno 2019. Proseguono dalla Caritas di Viterbo: “Il fondo stanziato è pari a 25mila euro, per un importo di 2.500 euro per ogni impresa, fino all’esaurimento dei fondi. Il contributo sarà erogato direttamente all’impresa a seguito della selezione con avviso pubblico e della sottoscrizione di una convenzione con la diocesi”. Ai fini dell’assegnazione del contributo, verranno inoltri presi in considerazione: il numero dei dipendenti dell’azienda, i figli a carico dei dipendenti, l’eventuale accesso ad altre forme di sostegno e l’esito di un colloquio conoscitivo con gli operatori Caritas. Per informazioni: progetti@caritasviterbo.it.