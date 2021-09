11 settembre: von der Leyen, “Ue al fianco degli Stati Uniti nella difesa della libertà”

“L’11 settembre ricordiamo coloro che hanno perso la vita e onoriamo coloro che hanno rischiato tutto per aiutarli”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un tweet pubblicato in occasione del ventesimo anniversario degli attentanti dell’11 settembre 2001. “Anche nei momenti più bui e difficili, il meglio della natura umana può trasparire”, aggiunge von der Leyen assicurando che “l’Ue è al fianco degli Stati Uniti nella difesa della libertà e della compassione contro l’odio”.