Diocesi: Fermo, raccolta speciale per i restauri del santuario della Madonna del Pianto

Partita in sordina il 20 giugno 2021, in occasione della ricorrenza del voto della città di Fermo alla Madonna del Pianto, torna la Campagna “Raccolta fondi – Restauro 2021” a favore del santuario di Fermo, amato e conosciuto dai fedeli di tutto il territorio diocesano. Già oggetto di un importante e definitivo intervento di restauro e consolidamento che ha sanato i danni del terremoto – ricorda la diocesi – in questi ultimi mesi il santuario è stato anche oggetto di una seconda fase non meno importante di restauro pittorico della cupola e della navata centrale, che permetterà ai fedeli di ammirare le decorazioni nella loro originaria bellezza. L’arcivescovo, mons. Rocco Pennacchio, in sintonia con la Commissione per la promozione della devozione alla Madonna del Pianto da lui istituita nel dicembre del 2019, ha indetto una raccolta fondi speciale: tutti coloro che vorranno e che hanno a cuore il Santuario, potranno rivolgersi al proprio parroco e chiedere informazioni su come effettuare una donazione grazie alla quale rendere più bello il santuario. L’attuale obiettivo è raggiungere la quota di 45.000 euro.